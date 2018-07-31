Стали известны подробности о найденном на дороге под Барнаулом маленьком мальчике

30 июля в Белоярске в кустах у дороги был найден 4-летний малыш (ранее сообщалось, что ребенку два года). Ребенка нашла в пять часов утра утром жительница Новоалтайска Юлия Бабаева. Малыш замерз, он был напуган и плакал. В Следкоме рассказали подробности этого случая.

Как показала доследственная проверка, мальчик смог самостоятельно выйти из дома ранним утром 30 июля, пока его родители спали. Малыш, одетый в одну пижаму, дошел до дороги, где его и обнаружила местная жительница, возвращавшаяся домой с работы.

Юлия Бабаева нашла мальчика в зарослях на улице, где с одной стороны растет лес, а с другой — частный сектор. По словам Юлии, она посадила замерзшего мальчика в машину, включила печку и отогрела.

Так как ребенок не смог ничего толком рассказать о себе, женщина вызвала полицию. Правоохранители доставили мальчика домой. Как заявили в Следкоме, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи утверждают, что малыш воспитывается в благополучной семье.

Теперь представителям СКР предстоит выяснить, почему ребенок смог самостоятельно уйти из дома, а также проверить, нет ли в действиях родителей признаков ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего и оставлению его в опасности.