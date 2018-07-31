В Алтайском крае женщина нашла ребенка у дороги (обновлено)

Юлия Бабаева рассказала, что она возвращалась в работы около пяти часов утра. Ехала по улице, где с одной стороны лес, а с другой — частный сектор, и заметила в кустах на обочине движение. Женщина подумала, что это собака, но засомневалась и вернулась.

«Увидела мальчика лет двух. Подошла к нему. Он замерзший, плачет, напуган. Одет был легко, по-домашнему, в пижаме. Посадила его в машину, включила печку, стала греть», — сообщила Юлия Бабаева.

30 июля женщина нашла мальчика у дороги Юлия Бабаева , сообщество Barnaul22

На расспросы ребенок внятно ответить не смог. Женщина вызвала полицию, стражи порядка начали искать родителей. Ближе к 12 часам дня Юлия Бабаева обратилась в отделение и узнала, что ребенка передали матери.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю altapress.ru информацию подтвердили. По предварительным данным, около пяти утра ребенок 2014 года рождения ушел из дома в частном секторе. Женщина, которая его нашла, вызвала сотрудников полиции. Ребенка доставили в отдел, быстро установили родителей. Это благополучная семья, в ней есть еще двое детей.