14 июня
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Происшествия

Стали известны подробности о водителе, который протаранил дом в Барнауле

За рулем Toyota Corolla, которая врезалась в дом на ул. Эмилии Алексеевой в Барнауле, был 32-летний водитель без прав и документов на машину, к тому же еще и под градусом.

ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
wenitwaok, t.me/barnaul22official

В городской ГИБДД уточнили, что мужчина не справился с управлением и протаранил дом.

Пострадали не четыре человека, как предполагали ранее, а двое (среди них один 10-летний ребенок).

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, никогда не имел прав на управление ТС, а также не имел документов на автомобиль, пишет «Инцидент Барнаул». Машина была технически неисправна.

ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
ДТП на ул. Эмилии Алексеевой.
wenitwaok, t. me/barnaul22official

Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей быть ответственными: соблюдать дорожную дисциплину и не садиться за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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