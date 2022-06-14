Стали известны подробности о водителе, который протаранил дом в Барнауле

В городской ГИБДД уточнили, что мужчина не справился с управлением и протаранил дом.
Пострадали не четыре человека, как предполагали ранее, а двое (среди них один 10-летний ребенок).
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, никогда не имел прав на управление ТС, а также не имел документов на автомобиль, пишет «Инцидент Барнаул». Машина была технически неисправна.
Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей быть ответственными: соблюдать дорожную дисциплину и не садиться за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.