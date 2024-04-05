Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Известно, что на него напал 42-летний Александров Быданов, житель Апатит. Подробности о покушении на губернатора — в разборе altapress.ru .

Подробности нападения

42-летний Александр Быданов напал с ножом на чиновника, когда он уже вышел из здания дома культуры и подходил к служебному автомобилю. Преступник внезапно выскочил из своего автомобиля Toyota Corolla, припаркованного рядом. Охрана среагировать не успела.

После нанесения быстрого колотого удара в живот Быданов пытался убежать с места, но в ходе погони в него выстрелил один из сотрудников. Пуля попала в левую голень. Раненого нападавшего задержали.

Пострадавшие

Раненых губернатора и преступника доставили в приемный покой Апатитско-Кировской больницы. Обоих прооперировали.

У губернатора диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки. Состояние Чибиса оценили как стабильно тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии.

О нападавшем

С Александром Быдановым сейчас работают следователи.

В 2020 году он уже был судим по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Также его несколько раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

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