Стали известны подробности происшествия с Захаром Прилепиным

Автомобиль с писателем Захаром Прилепиным взорвали 6 мая в Нижнем Новгороде. Следком и СМИ сообщили дополнительную информацию о произошедшем.

Что произошло?

6 мая автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали в поселке Пионерский Нижегородской области, сообщает ТАСС. Поселок находится в 34 км от административного центра сельсовета - Красной Слободы и в 54 км от Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, взрывчатку разместили под днищем автомобиля. Ее мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Автомобиль разорвало на две части, на месте взрыва образовалась воронка глубиной полтора метра. Осколки разбросало в радиусе 30 м.

По информации Telegram-канала Mash, неизвестные следили за Прилепиным и ждали, когда он высадит из машины дочь.

Кто погиб?

Предварительно, в результате взрыва погиб водитель автомобиля.

Что случилось с Захаром Прилепиным?

Писатель выжил. Он находится в сознании. Прилепин получил травму обеих ног, его госпитализировали, сообщает пресс-служба писателя. Mash добавляет, что его транспортировали на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

То, что Прилепин в порядке, подтвердил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Также он заявил, что жизни писателя ничего не угрожает.

Что стало с дочерью писателя?

Дочь Захара Прилепина жива. Telegram-канал BAZA сообщает, что она вышла из машины за несколько минут до взрыва.

Кто виноват?

На данный момент неизвестно, кто виноват во взрыве.

По данным ТАСС, подтверждений причастности властей Украины к взрыву пока нет. Однако у правоохранительных органов есть версия, что взрыв был организован из-за мести украинских боевиков.

Кремль воздерживается от комментариев и ждет информацию от правоохранительных органов.

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов. altkprf.ru

Расследование

СК возбудил дело по факту подрыва автомобиля, нижегородская прокуратура начала проверку.

В регионе ввели план "Перехват", полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства.