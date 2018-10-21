Стали известны подробности смертельного ДТП в алтайском селе

Как уже сообщалось, в ночь на 21 октября в райцентре Новоегорьевское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Выяснилось, что он был пьян и переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло на 118 км автодороге К-03, в черте села Новоегорьевское. На улице Строительной водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем МАН, буксировал полуприцеп, двигаясь от Волчихи в направлении Рубцовска.

В это время пешеход 1990 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом переходный переход находился в его зоне видимости.

Смертельное ДТП в селе Новоегорьевское vk.com/incident_rubtsovsk

От столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался еще до приезда медиков.

Бутылка спиртного, которую он нес с собой, так и осталась лежать рядом.