Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
107

Стали известны подробности смертельного ДТП в алтайском селе

Как уже сообщалось, в ночь на 21 октября в райцентре Новоегорьевское произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Выяснилось, что он был пьян и переходил дорогу в неположенном месте.

В райцентре Новоегорьевское сбили пешехода
В райцентре Новоегорьевское сбили пешехода
https://vk.com/incident_rubtsovsk

ДТП произошло на 118 км автодороге К-03, в черте села Новоегорьевское. На улице Строительной водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем МАН, буксировал полуприцеп, двигаясь от Волчихи в направлении Рубцовска.

В это время пешеход 1990 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом переходный переход находился в его зоне видимости.

Смертельное ДТП в селе Новоегорьевское
Смертельное ДТП в селе Новоегорьевское
vk.com/incident_rubtsovsk

От столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался еще до приезда медиков.

Бутылка спиртного, которую он нес с собой, так и осталась лежать рядом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка