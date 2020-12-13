Подробности смертельной аварии , произошедшей 13 декабря на трассе Р-256 в Троицком районе, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, ДТП случилось примерно в 13:50 на 271 километре федеральной автодороги.

Согласно предварительной информации, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Avante, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем JEEP под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai Avante и его пассажирка, женщина 1986 года рождения, скончались на месте происшествия.

Водителю JEEP оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.