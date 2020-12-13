Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Стали известны подробности смертельного лобового ДТП на трассе Барнаул — Бийск

Подробности смертельной аварии, произошедшей 13 декабря на трассе Р-256 в Троицком районе, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Смертельное ДТП на трассе Бийск – Барнаул.
Смертельное ДТП на трассе Бийск – Барнаул.
Скриншот видео.

По данным полиции, ДТП случилось примерно в 13:50 на 271 километре федеральной автодороги.

Согласно предварительной информации, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Avante, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем JEEP под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai Avante и его пассажирка, женщина 1986 года рождения, скончались на месте происшествия.

Водителю JEEP оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость