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Происшествия

Стали известны подробности смерти пропавшей пятилетней девочки из Костромы

В смерти ребенка подозревают раннее судимых 24-летнего Вадима Белякова и 44-летнего Дениса Герасимова, сообщает telegram-канал 112. В сообщении отмечается, что Герасимов ранее отбывал срок за педофилию и изготовление детской порнографии.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По неофициальным данным ребенок сначала подвергся насилию, после чего девочку убили.

Двое подозреваемых снимали комнату в общежитии, которое находится примерно в 100 м от места пропажи несовершеннолетней. На поиски мужчин полиции понадобилось несколько часов. Их задержали до того, как они успели избавиться от тела.

По информации telegram-канала 112 пятилетняя девочка до похищения находился со своей мамой в КЦ «Россия» и вышла на улицу, чтобы посмотреть на елку.

Судя по записи с камер наблюдения, ее схватили и утащили двое мужчин. Родители сообщили о пропаже, после чего правоохранители перекрыли въезды и выезды из города. Сотрудники полиции тут же начали поиски. К ним подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотни костромичей.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Также издание отмечает, что после известия об убийстве ребенка, у здания общежития на ул. Волжская, где предположительно и было совершено преступление, собралась «толпа разъяренных костромичей, которые требовали, чтобы полиция выдала им убийц».

На сегодняшний день Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Согласно последним изменениям в законодательстве, преступникам грозит пожизненное заключение.

«Потрясенные горем, жители города устроили возле общежития на ул. Волжской импровизированный мемориал. Приглашают приносить туда цветы и игрушки в память о трагически погибшем ребенке», — говорится в сообщении.

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