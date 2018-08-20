Стали известны подробности удара молнии в машину мэра Рубцовска

Инцидент произошел 17 августа на трассе А-322 в Алтайском крае. Фельдман возвращался из Барнаула в Рубцовск после встречи с врио губернатора Виктором Томенко.
Примерно в 20:00 резко испортилась погода и началась сильная гроза.
Разряд молнии попал в левое боковое зеркало автомобиля Дмитрия Фельдмана. После этого самопроизвольно опустилось стекло правой передней двери, автомобиль заглох.
Водитель и глава города не пострадали.
После случившегося в сети появился мем с изображением Виктора Томенко в образе Тора (персонажа комиксов Marvel — прим. ред.) с молотом в руках и подписью «Ну что, Фельдман уже выехал?».