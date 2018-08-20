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Стали известны подробности удара молнии в машину мэра Рубцовска

Рубцовская газета «Местное время» опубликовала подробности происшествия с ударом молнии в служебный автомобиль главы города Дмитрия Фельдмана.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел 17 августа на трассе А-322 в Алтайском крае. Фельдман возвращался из Барнаула в Рубцовск после встречи с врио губернатора Виктором Томенко.

Примерно в 20:00 резко испортилась погода и началась сильная гроза.

Разряд молнии попал в левое боковое зеркало автомобиля Дмитрия Фельдмана. После этого самопроизвольно опустилось стекло правой передней двери, автомобиль заглох.

В машину мэра Рубцовска ударила молния.
В машину мэра Рубцовска ударила молния.
rubtsovskmv.ru
В машину мэра Рубцовска ударила молния.
В машину мэра Рубцовска ударила молния.
rubtsovskmv.ru
В машину мэра Рубцовска ударила молния.
В машину мэра Рубцовска ударила молния.
rubtsovskmv.ru

Водитель и глава города не пострадали.

После случившегося в сети появился мем с изображением Виктора Томенко в образе Тора (персонажа комиксов Marvel — прим. ред.) с молотом в руках и подписью «Ну что, Фельдман уже выехал?».

Мем.
Мем.
Открытые источники интернета.
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