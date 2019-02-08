Стали известны подробности страшного ЧП на разрезе в Кузбассе

По сообщениям местного телевидения, пятерых наиболее пострадавших шахтеров уже отправили в Новокузнецк, еще девять, получивших травмы средней степени тяжести, — в научно-клинический центр в городе Ленинск-Кузнецкий.
Остальные будут проходить лечение в Междуреченске. Всего после страшного ДТП за врачебной помощью обратилось 16 человек.
Двое чудом практически не пострадали — они уже отправлены домой.
Вадим Башлачев,
и.о. главного врача Междуреченской городской больницы:
У людей в основном ушибы и переломы, черепно-мозговые травмы.
Одни из пострадавших Иван Спиридонов рассказал, что даже не понял, что вахтовка упала в обрыва. Когда уже оказались на земле, он начал вытаскивать пострадавших.
Мужчине повезло, он сидел на правой стороне, а автобус с шахтерами упал на левую.
Следственный комитет по Кемеровской области уже возбудил дело по факту ЧП, в результате которого погибло шесть человек.