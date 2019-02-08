Стали известны подробности страшного ЧП на разрезе в Кузбассе

Как уже сообщал altapress.ru, 8 февраля на технической дороге разреза Распадский в Кемеровской области с обрыва сорвалась вахтовка с людьми. ЧП произошло в 8.30 утра. На место тут же прибыли спасатели.

В Кемеровской области с обрыва упал КамАЗ, перевозивший рабочих. 6 человек погибли. 8 февраля 2019 года.

По сообщениям местного телевидения, пятерых наиболее пострадавших шахтеров уже отправили в Новокузнецк, еще девять, получивших травмы средней степени тяжести, — в научно-клинический центр в городе Ленинск-Кузнецкий.

Остальные будут проходить лечение в Междуреченске. Всего после страшного ДТП за врачебной помощью обратилось 16 человек.

Двое чудом практически не пострадали — они уже отправлены домой.

Вадим Башлачев,

и.о. главного врача Междуреченской городской больницы:

У людей в основном ушибы и переломы, черепно-мозговые травмы.

Одни из пострадавших Иван Спиридонов рассказал, что даже не понял, что вахтовка упала в обрыва. Когда уже оказались на земле, он начал вытаскивать пострадавших.

Мужчине повезло, он сидел на правой стороне, а автобус с шахтерами упал на левую.

Следственный комитет по Кемеровской области уже возбудил дело по факту ЧП, в результате которого погибло шесть человек.