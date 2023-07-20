Стали известны подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве

В Москве нашли 11-летнего мальчика, пропавшего накануне. По предварительным данным, его зарезал ножом его 13-летний друг. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Тело мальчика обнаружили вечером 19 июля в районе Каширского шоссе в Москве. Погибший лежал в колодце парка «Коломенское» со множественными ножевыми ранениями. Ему нанесли не менее 12 ударов.

В прокураторе Москвы сообщили, что мальчик пропал 18 июля. В обед он ушел гулять со своим другом и не вернулся. Мать пропавшего обратилась с заявлением в ОМВД по району Москворечье-Сабурово.

По информации Следкома, школьники пошли на детскую площадку, а оттуда в парк. Сотрудники отследили по камерам, что друг погибшего вышел уже один. Дома мальчик заявил, что не виделся с погибшим в тот день.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 105 УК РФ. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.

По данным Telegram-канала "112", позже друг погибшего признался в убийстве и детально рассказал хронологию дня. Также во время обысков в квартире были обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами крови.