22 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стали известны подробности задержания главы МЧС Чечни

МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту произошедшего на КПП "Герзельский мост", где пытались задержать начальника МЧС Чечни Цакаева, сообщает РИА Новости.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В полиции говорят, что гражданин (фамилию при этом не называют) ехал по встречной полосе движения. На требования прекратить противоправное поведение и показать документы не реагировал, ругался матом и пытался скрыться.

При этом он нанес несколько ударов правоохранителям, которые применили в отношении него силы и спецсредства (наручники).

Известно, что проверку завершили. Ее результаты отправят в СК.

Ранее провокацией Кадыров назвал задержание главы МЧС Чечни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Летний театральный лагерь «Первая сцена»
Премьера «Саша, привет»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость