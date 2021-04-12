Стали известны подробности жесткой аварии на Змеиногорском тракте в Барнауле

Днем 12 апреля в Барнауле на Змеиногорском тракте произошла жесткая авария — на дороге столкнулись «Тойота Спринтер» и автобус «Хендэ Каунти». Водитель и пассажир иномарки серьезно пострадали.

Авария на Змеиногорском тракте в Барнауле, 12 апреля 2021 года

По сообщению городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 12:05.

«По прибытию сотрудниками полиции предварительно было установлено, что водитель-мужчина, 1969 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Спринтер“, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, и совершил столкновение с автобусом „Хендэ Каунти“, под управлением водителя-мужчины, 1970 года рождения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель и пассажирка «Тойоты» были госпитализированы в больницу № 1. По данному факту проводится проверка.

Ранее кадрами спасения пострадавших поделились подписчики паблика «Инцидент Барнаул». На них видно, что автомобиль сильно смяло от удара, людей извлекали сотрудники МЧС.