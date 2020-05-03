Стали известны подробности жестокого убийства молодой женщины на Алтае

35-летняя жительница Рубцовска, тело которой было обнаружено в автомобиле ее супруга, была дочерью бывшей судьи. Мать и заявила в полицию о нее пропажи, сообщает «КП-на Алтае».

Правоохранители сразу заподозрили мужа пропавшей и объявили план-перехват. Но мужчина, двигаясь на авто, попытался уйти от полиции.

«Это произошло недалеко от поселка Круглый. На дорогу бросили шипы, автомобиль пробил колеса. Он пытался на спущенных уйти по полям, но его все равно прижали. Вышел с машины начал с ножом кидаться на полицейских, — рассказал изданию источник знакомый с ситуацией.

В тот момент полицейские увидели в его машине труп разыскиваемой женщины с ножевыми ранениями. Стало очевидно, что этот человек очень опасен. В момент задержания у него отняли нож, но рубцовчанин попытался покончить с собой. Он скончался по дороге в больницу.

Окружение погибшей девушки описывает Артема как странного и чересчур эмоционального человека.