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Происшествия

Стали известны подробности жуткой аварии на трассе Барнаул-Бийск

Авария с участием трех автомобилей случилась в Алтайском крае на трассе Барнаул-Бийск в Троицком районе. В краевом ГИБДД рассказали подробности произошедшего.

Страшная авария произошла на трассе Барнаул-Бийск
Страшная авария произошла на трассе Барнаул-Бийск
t.me/incident22

ДТП случилось в 12:45 на на 282 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Nissan Primera, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, для предотвращения аварии резко затормозил.

Из-за этого он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Town Ace и Honda Accord.

В результате аварии водитель Nissan Primera погиб на месте до приезда «скорой».

Водитель автомобиля Toyota Town Ace получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение, водитель Honda Accord также госпитализирован, его два пассажира получили медпомощь, не госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, о произошедшей аварии сообщили очевидцы.

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