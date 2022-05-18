Стали известны подробности жуткой аварии на трассе Барнаул-Бийск

ДТП случилось в 12:45 на на 282 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт».
Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Nissan Primera, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, для предотвращения аварии резко затормозил.
Из-за этого он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Town Ace и Honda Accord.
В результате аварии водитель Nissan Primera погиб на месте до приезда «скорой».
Водитель автомобиля Toyota Town Ace получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение, водитель Honda Accord также госпитализирован, его два пассажира получили медпомощь, не госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, о произошедшей аварии сообщили очевидцы.