14 марта
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Происшествия

Стали известны причины забастовок пунктов выдачи Wildberries в Барнауле

Неподъёмные штрафы оставляют сотрудников без зарплаты, рассказала группа ВКонтакте «Mash Siberia».

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Сегодня два пункта выдачи заказов в краевой столице не работали. Как оказалось, сотрудники присоединились к массовой забастовке, которая проходит по всей России.

С 16 марта компания будет выдавать зарплату только при положительном балансе. Штрафы списывают в счёт оклада, а оспорить решение почти невозможно.

Некоторых работников наказали штрафами в 200−300 тыс. рублей. Из-за этого люди могут лишиться всех денег.

Барнаульские сотрудники присоединились к протестам первыми после Владивостока. Позже протестовать начнут пункты из других городов.

Согласно политике компании, владельцам точек за закрытие грозит штраф в 100 тыс. рублей. От таких правил страдают рядовые сотрудники и предприниматели.

Ранее мы рассказали, что сотрудники Wildberries в Барнауле объявили забастовку.

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