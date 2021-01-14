Стали известны результаты экспертизы по делу убитого рэпера Картрайта и уроженки Барнаула

РЕН ТВ стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Тело музыканта было расчленено на 15 фрагментов. Отсутствовали внутренние органы. В убийстве подозревают уроженку Барнаула Марину Кохал.

При экспертизе останков расчлененного музыканта были установлены повреждения, полученные еще при жизни, — ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечная рана с подкожным кровоизлиянием правой ладони.

«Можно констатировать факт, что Кохал не только расчленитель, но и потрошитель, этакий расчленитель-потрошитель, она не только расчленила Александра на 15 кусочков, но и распотрошила, изъяла у него внутренние органы», — прокомментировал адвокат Антон Кобит.

По мнению юриста, супруга рэпера «заметала» следы преступления, чтобы затруднить установление причины смерти.

«Установлено посмертное воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли», — говорится в заключении экспертизы.

Что еще удалось выяснить

Кобит также отметил, что специалисты выявили критически низкий уровень глюкозы (0.9 Мм), который может указывать на гипогликемическую кому. Это может говорить о том, что рэперу был введен инсулиносодержащий препарат. При этом Юшко не страдал сахарным диабетом.

По словам адвоката Антона Кобита, «экспертизой установлено, что незадолго до смерти, не более чем за 1,5 часа, Александру в ладонь правой руки была сделана инъекция».

По версии следствия, женщина незадолго до случившегося покупала в аптеке инсулиносодержащий препарат.