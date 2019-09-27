Стало известен размер компенсаций от Azur Air после ЧП в аэропорту Барнаула

Авиакомпания Azur Air, самолет которой совершил жесткую посадку в барнаульском аэропорту, выплатит пассажирам рейса по 100 тысяч рублей компенсации, информирует RNS .

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту.

Также отмечается, что пассажиры могут получить выплаты по застрахованной в «Ингосстрахе» ответственности авиаперевозчика.

Как ранее сообщал altapress.ru, жесткая посадка самолета Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул, произошла вечером 25 сентября. На борту находились 344 пассажира и 10 членов экипажа.

Все они были эвакуированы. Погибших нет.

После ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.