Стало известен размер компенсаций от Azur Air после ЧП в аэропорту Барнаула

Также отмечается, что пассажиры могут получить выплаты по застрахованной в «Ингосстрахе» ответственности авиаперевозчика.
Как ранее сообщал altapress.ru, жесткая посадка самолета Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул, произошла вечером 25 сентября. На борту находились 344 пассажира и 10 членов экипажа.
Все они были эвакуированы. Погибших нет.
После ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.