Стало известно, как погибли две семьи в выгребной яме

По предварительной версии, в одном из домов поселка совхоза «Воронежский» трехлетняя девочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней.
На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму.
Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом «отравление метаном».
Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
Шестилетняя девочка (дочь погибшей) пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась.
Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.
Глубина выгребной ямы составляла шесть метров. Она была заполнена на четыре метра.