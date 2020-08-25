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Происшествия

Стало известно, как погибли две семьи в выгребной яме

Предварительную версию ЧП в Воронежской области, где пять человек, в том числе двое детей, погибли в выгребной яме, сообщили РИА «Новости».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По предварительной версии, в одном из домов поселка совхоза «Воронежский» трехлетняя девочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней.

На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму.

Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом «отравление метаном».

Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.

Шестилетняя девочка (дочь погибшей) пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась.

Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.

Глубина выгребной ямы составляла шесть метров. Она была заполнена на четыре метра.

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