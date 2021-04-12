Стало известно, какое видео разместила в TikTok погибшая ученица лицея из Рубцовска

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в Рубцовске, где после разговора со школьным завучем из-за ролика в TikTok погибла 12-летняя девочка. В частности, выяснилось, из-за какого видео отчитали ребенка.

Девочка сняла, как ее одноклассник вытирает пролитый на брюки корректор. Другой ребенок посчитал это забавным и выложил ее видео в популярном приложении. Сейчас ролик удален, пишет «Комсомольская правда».

В день смерти девочки, 8 апреля, завуч вызвала ее в школу с мамой, а также мальчика, который выложил видео. Беседа началась до прихода мамы девочки, ребенок не переставая плакал.

«Когда уже пришла её мама, то она (завуч — Прим.ред.) не ругалась, а начала выяснять, что произошло. Пыталась перевести все на шутку. Детям объяснили, что нельзя снимать других без согласия и выкладывать в интернет. В каком тоне проходил разговор, я не знаю. Мама Маши не уточняла, — рассказала журналистам соседка семьи погибшей девочки.

Чтобы успокоить ребенка, родители зашли в магазин, где купили ей игрушку и новую куртку. Когда, казалось, девочка отошла от стресса, мама пошла заниматься хозяйством, семья разводит коз. Вернувшись, она обнаружила дочь на полу.

Ранее отмечалось, что девочка успела написать подругам в WhatsApp, что ей стало плохо. Причины смерти пока не установлены.

Напомним, что тело ребенка было найдено 8 апреля в квартире, где проживала семья девочки. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего также разбираются уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае и региональное минобразования.