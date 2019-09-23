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Происшествия

Стало известно, когда в Барнауле включат отопление

Тепло в дома барнаульцев начнут подавать с 25 сентября. Постановление об этом подписали в администрации города.

Отопление.
Отопление.
СС0

В мэрии сообщили, что особое внимание при запуске тепла уделят социальным объектам — детским садам, школам и больницам.

Также в администрации напоминают, что подача тепла в жилые дома происходит по заявкам. Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение.

Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

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