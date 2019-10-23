Стало известно, кого и за что ОМОН уложил на асфальт у барнаульской школы

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по Барнаулу при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали молодых людей 1993, 1994, 1996 годов рождения.
Злоумышленники предлагали приобрести различные товары (посуду, массажеры и другое). Когда пенсионеры рассчитывались за покупку, парни наблюдали, откуда те достают деньги, чтобы через некоторое время вернуться и обокрасть, рассказали в ГУ МВД по краю.
Пока один, представившись сотрудником какой-либо социальной службы, отвлекал хозяина квартиры, другой похищал деньги или имущество.
Полиции известно о шести жителях Барнаула, пострадавших от действий участников этой группы. Общий ущерб по данным фактам, по предварительным данным, составил около 700 тысяч рублей.
Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Известно, что ранее они уже были судимы за преступления против собственности, в том числе и за подобные кражи.