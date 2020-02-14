С начала 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано 171 ДТП, что на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, пострадавших в них людей в этом году больше — 257 против 247. И тем не менее, статистика внушает оптимизм. Хотя пешеходы нарушают правила не реже водителей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Главный алтайский полицейский прокомментировал эти цифры. Основное число аварий случается в городах, потому что здесь больше участников дорожного движения. Андрей Подолян подчеркнул, что для предотвращения трагических случаев постоянно ведется мониторинг прежде всего тех частей города, где наблюдается более интенсивный транспортный поток. При этом он объяснил, почему зачастую барнаульцы не видят на улице ДПС-ников.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Подразделения ГИБДД располагаются в первую очередь там, где у нас наибольшее количество аварий.

Особое внимание уделяется безопасности граждан на пешеходных переходах. Так, в Барнауле в ДТП за 2019 год погибли 32 человека, из которых 16 — пешеходы. И хотя этот показатель снизился, по сравнению с 2018 годом (43 погибших), он все равно остается ужасным.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю:

Сложно говорить о том, что погибших стало меньше, потому что человеческая жизнь не поддается никаким критериям оценки.

Также начальник полиции обратил внимание, что 2019 год в Алтайском крае зафиксировано свыше 56 тыс. нарушений пешеходами ПДД — они переходят дорогу в неположенном месте.

Пешеходный переход. unsplash.com

Андрей Подолян посетовал, что это, к сожалению, очень большая цифра. Для сравнения: за этот же год 22 тыс. водителей были наказаны за то, что не пропустили пешеходов, добавил он.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае в 2019 году обустроили 30 наземных пешеходных переходов, расположенные в различных населенных пунктах, а также 25 пешеходных ограждений, 97 дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход». Кроме того, было установлено 174 светофора.

Помимо этого, подразделения ГИБДД получили новую технику — 55 автомобилей Skoda и 9 автомобилей УАЗ. Андрей Подолян отметил, что к 2024 году им выделят еще 61 автомобиль.

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю: