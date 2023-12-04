4 декабря
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Происшествия

Стало известно о хищении 385 млн рублей в Wildberries

В преступной схеме участвовали 50 человек, 14 из них уже привлекли к уголовной ответственности, сообщает РБК.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

В результате массовой атаки на маркетплейс со счетов компании похитили более 385 млн рублей. Девяти преступникам по этому делу вынесли приговор: они получили разные сроки лишения свободы. Также все осужденные должны будут возместить причиненный ущерб.

Четверых преступников осудили в Москве, троих — в Казани и двоих — в Чувашии. Также известно, что трое подозреваемых умерли, еще несколько человек покинули страну.

Ранее стало известно, что Wildberries может построить новый логистический центр около Барнаула.

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