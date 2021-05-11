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Происшествия

Что случилось в гимназии в Казани и сколько человек пострадали

11 мая в Казанской школе № 175 неизвестные начали стрельбу. Людей эвакуируют. Рассказываем о подробностях.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0

Что произошло

11 мая в Казанской школе произошел взрыв. Оказалось, что двое неизвестных открыли огонь. Один из них прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу — сообщает «НТВ».

Сначала он убил охранника, затем напал на учительницу и в коридоре расстрелял учеников. Нападавшим оказался бывший выпускник этого учебного заведения. Во время обучения у него сложились плохие отношения с одноклассниками и педагогами.

По предварительным данным, его задержали. Известно, что это 19-летний Ильназ Галявиев. Он закончил школу № 175 два года назад — пишет «RT».

Ильназ Галявиев.
Ильназ Галявиев.
Открытые источники в интернете.

Погибшие и пострадавшие

По имеющимся данным, в результате ЧП погибли 11 человек. СМИ пишут, что двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

К учебному заведению подъехали 20 бригад скорой помощи. 32 человека пострадали, их везут в больницы. - сообщает «Тасс».

Второй преступник все еще находится в здании школы. Его заблокировали силовики. Он удерживал 6−7 заложников. Во время штурма стрелка удалось ликвидировать.

В школе может находиться несколько взрывных устройств. В здании нашли две растяжки. На территории школы работают спасательные службы и психологи.

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