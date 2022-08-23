Стало известно о состоянии единственного выжившего ребенка, попавшего в ДТП с поездом на Алтае

Женщина уверена: ее сыну помогло выжить настоящее чудо. Мальчик рассказал, что рядом с переездом он заметил клубы снега, испугался и спрятался за водительское сиденье. По имеющейся информации, это спасло ему жизнь.
Однако ребенок все равно получил серьезные травмы: пострадала голова, были сломаны ребра и ключицы, отслоилась сетчатка глаза, а из ушей шла кровь.
По словам мамы, «у него даже почерк изменился — стал писать с наклоном, хотя раньше такого не было».
ДТП нанесло ущерб не только физическому здоровью мальчика. Родители говорят, что сейчас у него апатия, он больше не танцует, не ходит на кружки. Ничем не хочет заниматься.
Про аварию с ним почти не говорят, чтобы еще больше не травмировать.
Напомним, трагедия произошла 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде. Под снегоуборочный поезд попала машина с четырьмя детьми, которых везла домой учительница.
На месте ДТП погибли трое детей, в тяжелом состоянии госпитализировали педагога и еще одного ребенка.