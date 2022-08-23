Стало известно о состоянии единственного выжившего ребенка, попавшего в ДТП с поездом на Алтае

Как себя чувствует ребенок после жесткого ДТП со снегоуборочным поездом, сообщила « АиФ-Алтай » его мать.

ДТП на переезде с гибелью детей в Алтайском крае.

Женщина уверена: ее сыну помогло выжить настоящее чудо. Мальчик рассказал, что рядом с переездом он заметил клубы снега, испугался и спрятался за водительское сиденье. По имеющейся информации, это спасло ему жизнь.

Однако ребенок все равно получил серьезные травмы: пострадала голова, были сломаны ребра и ключицы, отслоилась сетчатка глаза, а из ушей шла кровь.

По словам мамы, «у него даже почерк изменился — стал писать с наклоном, хотя раньше такого не было».

ДТП нанесло ущерб не только физическому здоровью мальчика. Родители говорят, что сейчас у него апатия, он больше не танцует, не ходит на кружки. Ничем не хочет заниматься.

Про аварию с ним почти не говорят, чтобы еще больше не травмировать.

Напомним, трагедия произошла 29 ноября 2021 года на железнодорожном переезде. Под снегоуборочный поезд попала машина с четырьмя детьми, которых везла домой учительница.

На месте ДТП погибли трое детей, в тяжелом состоянии госпитализировали педагога и еще одного ребенка.