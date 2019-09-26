Стало известно, почему Boeing перед жесткой посадкой в Барнауле пошел на второй круг

Командир воздушного судна, совершивший жесткую посадку в Барнауле, решил уйти на второй круг, потому что не был уверен, что самолет впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Об этом на пресс-конференции 26 сентября заявил Виталий Архипенко, гендиректор авиапредприятия «Алтай».

ЧП в барнаульском аэропорту произошло вечером 25 сентября: загорелась задняя правая стойка шасси у Boeing 767−300, который летел из Вьетнама в Барнаул. На борту самолета находилось 344 пассажира и 10 членов экипажа. Перед приземлением воздушное судно ушло на второй круг. По словам Архипенко, это право командира.

Виталий Архипенко,

гендиректор авиапредприятия «Алтай»:

Командир доложил о нестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что не был уверен, что при продолжении движения впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Он доложил об этом, дал газ, ушел на второй круг, это нормальная практика.

Гендиректор авиапредприятия «Алтай» отметил, что повторный заход также был выполнен без отклонений. Инцидент, в результате которого пострадали 49 человек, произошел после второго захода.

Сейчас экипаж воздушного судна находится в Барнауле. По словам Архипенко есть определенные процедуры, которые члены экипажа должны пройти. Например, сдать анализ на алкоголь, дать объяснения.

С ними будут работать правоохранители. Самолет также пока в краевой столице.

ЧП в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru.

Ахрипенко добавил, что весь полет зафиксирован на средствах объективного короля, которые установлены в самолете. Во время расследования эксперты проанализируют данные и сделают выводы.

Напомним, после ЧП с самолетом Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.