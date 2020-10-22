Стало известно, почему сибирский полицейский убил любимого трансгендера Николая

Интимные видео стали причиной, по которой полицейский из Новосибирска Денис Калинин убил свою бывшую девушку-трансгендера Викторию Басаковскую, сообщает Telegram-канал « Плохие новости ».

Напомним, полицейского по подозрению в убийстве 23-летней Виктории (Николай Басаковский) задержали 13 октября.

Примечательно, что о пропаже Виктории заявил сам сотрудник патрульно-постовой службы. Однако во время оперативных мероприятий он нервничал и путался в показаниях, а после сознался, что убил возлюбленную.

Изначально сообщали, что мотивом преступления стала ревность. Якобы Виктория собиралась уйти от Дениса, а он не знал как пережить расставание.

Однако, как выяснило следствие, причина для убийства гораздо пикантнее, и банальнее в то же время.

«Когда пара состояла в отношениях, именно Басаковская была „активом“ в кровати и снимала свои сексуальные приключения с патрульным на телефон», — отмечает канал.

Измена. Ревность. Ссора. Открытые источники в Интернете

После расставания и конфликта Виктория стала шантажировать парня, обещая распространить записи среди его друзей и коллег.

В итоге полицейский утром задушил возлюбленную и вывез труп в район села Бурмистрово. В избавлении от тела помогал знакомый — тоже полицейский.

Погибшая являлась трансгендером, ранее носила имя Николай. Она охотно давала интервью городским СМИ и рассказывала о радостях и лишениях подобной жизни.

К примеру, летом 2019 года рассказала, как в спортклубе ей отказали в занятиях по ММА из-за транссексуальности.