Стало известно вещество в шприце, которым укололась девочка в каршеринге

Накануне в столичном каршеринге произошло ЧП. Девочка случайно укололась шприцом с неизвестным веществом желтого цвета. Препарат отправили на экспертизу.

Выяснилось, что внутри было наркотическое вещество- мефедрон, сообщает telegram-канал SHOT.

Что произошло

Семья ехала в торговый центр, девочка находилась на заднем сидении. Когда она собиралась выйти из машины почувствовала боль в ноге.

Отец проверил место, где находился ребенок, и нашел шприц в складке между полом и сиденьем. Он был открыт и наполнен на два кубика светло-бежевым веществом. Ребенка доставили в травмпункт.

Мужчина сообщил о произошедшем в полицию, началась проверка, сообщает РЕН-ТВ.

Экспертиза на ВИЧ и другие болезни продолжается. Отпечатков пальцев на шприце не нашли, что осложняет поиски наркомана, который "развлекался" в арендованном автомобиле.

Ранее в детском саду шприц, использованный наркоманом, воткнулся в ногу ребенку.