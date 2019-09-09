Стало известно, зачем мужчина в маске пробрался в дом Памфиловой

Мужчина забрался в дом в поисках еды.

«Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый назвался Башитом Карабалаевым и рассказал, что приехал из Казахстана на заработки несколько лет назад. Позже он потерял документы, на работу его не брали, и он ночевал то в лесу, то на вокзалах, перебиваясь случайными заработками и мелкими кражами, рассказал источник.

В ночь 6 сентября неизвестный пробрался в дом Эллы Памфиловой и нанес ей несколько ударов выключенным электрошокером. Глава ЦИК рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника, который проник к ней в дом — в ответ на действия ворвавшегося она взяла стул, начала громко кричать на преступника. Мужчина убежал. Следствие проверяло несколько версий, в том числе, связанную с профессиональной деятельностью главы ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать её после нападения неизвестного преступника на её дом, сообщает сайт Кремля.