Старики-разбойники: пенсионеры МВД рассылали письма с ядами в зарубежные посольства и НАТО

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно бывших сотрудников МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, разославших письма с ядовитым веществом иностранным посольствам, а также руководителям НАТО и Евросоюза, пишет bfm.ru.

«Подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК: в незаконном обороте ядовитых веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ), в подготовке нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 30 и ч. 1 ст. 360 УК РФ), в контрабанде сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в подготовке терактов с использованием отравляющих веществ (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Первые три года из назначенного наказания осужденные будут отбывать в тюрьме.

Из материалов дела

Согласно материалам дела, подсудимые в 2018 году разослали порядка 30 писем на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка (партия «Единая Россия») с подозрительным порошком в два десятка посольств, в том числе США, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии и Канады.

В послания было вложено письмо с приглашением на несуществующее праздничное мероприятие, посвященное возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации, под названием «Подари частицу земли Крыма».

Однако вместо земли, как выяснили эксперты, там были кристаллы хлорида ртути, который относится к токсическим веществам.

Как установил суд, было изготовлено около 130 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО.

Большую часть писем, которые были отправлены за границу, перехватили сотрудники «Почты России».

Подозреваемые были задержаны в июле 2019 года в Краснодаре. В ходе процесса подсудимые признали вину частично.