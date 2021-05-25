25 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Старики-разбойники: пенсионеры МВД рассылали письма с ядами в зарубежные посольства и НАТО

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно бывших сотрудников МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, разославших письма с ядовитым веществом иностранным посольствам, а также руководителям НАТО и Евросоюза, пишет bfm.ru.

Евросоюз.
Евросоюз.
sq.com.ua

«Подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК: в незаконном обороте ядовитых веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ), в подготовке нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 30 и ч. 1 ст. 360 УК РФ), в контрабанде сильнодействующих или ядовитых веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ), а также в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в подготовке терактов с использованием отравляющих веществ (ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Первые три года из назначенного наказания осужденные будут отбывать в тюрьме.

Из материалов дела

Согласно материалам дела, подсудимые в 2018 году разослали порядка 30 писем на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка (партия «Единая Россия») с подозрительным порошком в два десятка посольств, в том числе США, Франции, Болгарии, Венгрии, Италии и Канады.

В послания было вложено письмо с приглашением на несуществующее праздничное мероприятие, посвященное возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации, под названием «Подари частицу земли Крыма».

Однако вместо земли, как выяснили эксперты, там были кристаллы хлорида ртути, который относится к токсическим веществам.

Как установил суд, было изготовлено около 130 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО.

Большую часть писем, которые были отправлены за границу, перехватили сотрудники «Почты России».

Подозреваемые были задержаны в июле 2019 года в Краснодаре. В ходе процесса подсудимые признали вину частично.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость