Статистика знает все: в Верховном суде рассказали о суммах взяток

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности, сообщает РИА Новости .

Статистика составлена по приговорам судов, вступивших в законную силу в 2018 году.

Мелкие «жулики»

Так, за это время по статье о получении взятки осуждены 2167 человек, а по статье о мелком взяточничестве — 3722 человека (восемь из них ранее были судимы за аналогичные преступления).

Статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» применяется к коррупционерам, которые получили не более 10 тысяч рублей, им не могут назначить наказание больше одного года заключения, предусмотрены также альтернативные виды наказания.

В итоге в 2018 году 48 мелких взяточников приговорены к лишению свободы, 35 из них отделались условными сроками, 44 ограничили свободу, еще 1987 человек оштрафовали.

Серьезная квалификация

Более серьезная квалификация по статье 290 УК РФ «Получение взятки» предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, при этом особо крупным размером будет считаться взятка, превышающая 1 млн рублей.

Всего в 2018 году 446 взяточников отправились в колонии, 305 отделались условным сроком, штраф как основной вид наказания получили 297 осужденных, пишет bfm.ru.

За дачу взятки (статья 291 УК РФ) за прошлый год осудили более 1,5 тысяч человек, из них отправились в колонии 250 человек. За посредничество были осуждены 270 человек.