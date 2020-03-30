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Происшествия

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в Сибири

В Саяногорске бродячие собаки догнали подростка и сильно его искусали, сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

11-летнего ребенка «с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран конечностей» госпитализировали в травматологическое отделение Саяногорской межрайонной больницы.

«26 марта мальчик гулял вместе со сверстниками на территории, прилегающей к заброшенному зданию комбината, расположенного на территории поселка КСРЗ. Заметив приближающуюся стаю бродячих собак, дети бросились бежать», — рассказали в ведомстве.

Пострадавший мальчик побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки.

Крики ребенка услышали взрослые, которые прибежали на помощь и отогнали животных. Ребенок находится в больнице.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

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