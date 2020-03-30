Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в Сибири

11-летнего ребенка «с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран конечностей» госпитализировали в травматологическое отделение Саяногорской межрайонной больницы.
«26 марта мальчик гулял вместе со сверстниками на территории, прилегающей к заброшенному зданию комбината, расположенного на территории поселка КСРЗ. Заметив приближающуюся стаю бродячих собак, дети бросились бежать», — рассказали в ведомстве.
Пострадавший мальчик побежал в сторону поля, где его догнали и покусали собаки.
Крики ребенка услышали взрослые, которые прибежали на помощь и отогнали животных. Ребенок находится в больнице.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Следователи дадут оценку работе должностных лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.