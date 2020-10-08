«Стены тряслись». В Рязанской области произошел взрыв на складе с боеприпасами

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, инцидент произошел из-за загоревшейся травы. Огонь перекинулся на площадку с артиллерийскими боеприпасами.
По данным МЧС, эвакуированы более 1600 местных жителей из 14 ближайших к месту взрыва населенных пунктов.
Звуки взрывов были слышны за десятки километров от военной базы, рассказали изданию очевидцы.
«У меня двое детей. Стала укладывать спать младшую, старшую посадила обедать. Открыла окна и услышала шум странный. Старшая дочка попросила закрыть окно, подумала, что гром, она его боится. Стало жутко страшно, когда прочитала новости. Потом позвонила моя бабушка, она живет в Ряжске, так у нее стены даже тряслись», — сообщила жительница Рязанской области в беседе с РБК.
Губернатор области сообщил, что ситуация находится под контролем. Утром 8 октября в Рязанскую область прибудет усиление из других регионов. Такое распоряжение дал министр МЧС Евгений Зиничев.