Стенка на стенку: крымские чиновники подрались с сотрудниками ГИБДД

Крымские чиновники и сотрудники ГИБДД подрались в Ростовской области. Инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону.

Сейчас стороны обвиняют друг друга в начале конфликта.

Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов рассказал РИА Новости, что автоинспекторы остановили его BMW X5, но вместо проверки начали вести себя вызывающе.

На просьбу вести себя корректно они отреагировали рукоприкладством. По словам министра, в поездке его сопровождал начальник Службы капитального строительства республики Карлен Петросян, он был свидетелем инцидента.

Анализ мочи и потасовка

Министерский автомобиль BMW X5 остановили из-за того, что государственный номер был в снегу и плохо читался, сообщает пресс-служба Минстроя.

Далее сотрудники ДПС в некорректной форме предложили Храмову пройти личный досмотр и прямо на посту сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков, но, получив отказ, начали проявлять агрессию и заставлять раздеться.

«Министр, сославшись на нормы закона, отказался сдавать анализы на посту и предложил проехать в медучреждение, на что получил отказ и требование предъявить автомобиль к осмотру. Сотрудник полиции без привлечения понятых открыл дверь автомобиля и приступил к осмотру. Завязалась потасовка, в ходе которой несколько сотрудников ДПС в помещении поста избили Храмова и Петросяна», — сообщает пресс-служба крымского минстроя.

Анализы и побои

Когда на место происшествия прибыл вызванный Петросяном наряд полиции, министр с коллегой проследовали в районную больницу и сдали необходимые анализы, которые подтвердили отсутствие алкоголя и наркотиков в организме.

В медучреждении Петросян засвидетельствовал побои, причиненные сотрудниками ДПС.

Версия МВД

В ростовском главке МВД заявляют, что пассажир упомянутого автомобиля несколько раз ударил сотрудника ДПС, при этом водитель в инциденте не участвовал.

По данным полиции, госавтоинспекторы остановили на трассе машину BMW из-за чрезмерной тонировки, пишет bfm.ru.

«Во время составления административного материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского», — говорится в сообщении управления МВД.

После инцидента водителя и пассажира машины отправили на медицинское освидетельствование. Алкогольного либо наркотического опьянения установлено не было, заявили в полиции.

Ведомство проводит проверки после инцидента.