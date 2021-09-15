Столб черного дыма над Барнаулом вызвал скачок напряжения и отключение электричества

В Барнауле в районе проспекта Космонавтов появился огромный черный столб дыма, а после у жителей микрорайона отключили электричество.

По словам местных жителей, густой дым довольно быстро рассеялся по ветру, но пожар продолжается.

В паблике «Барнаул 22» уточнили, что возгорание произошло в районе проезда 9-й Заводской.

«Сначала трансформатор было слышно, как гудит… замыкание, а потом дым повалил», — рассказал автор видео.



По словам местных жителей, произошел скачок напряжения.

«У нас на работе аж свет потух», «Нет света дома», «Потух резко свет и телевизор теперь не показывает»: пишут барнаульцы.

Что случилось конкретно, пока неизвестно. Предположительно, произошла авария на высоковольтной подстанции. В сторону возгорания проехали несколько пожарных машин.