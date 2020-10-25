Столб дыма поднялся над Барнаулом. Предположительно, горят два дома

Возгорание произошло в частном секторе по улице Советской Армии, в районе дома № 165.
«Предположительно, горят два дома. Дым от пожара виден с разных районов города», — рассказали в паблике.
В результате крупного возгорания затруднено движение по улицам Советской Армии и 42-й Краснознаменной Бригады. Работают пожарные.
На другое видео помимо бушующего огня попали автомобили, которые пытаются проехать по улице.
«Ничего себе. Частный дом… да он весь горит. Шифер бахает», — комментируют кадры с пожаром.
Ночью 25 октября в Барнауле рядом с газовой трубой сгорела баня и надворные постройки на улице Победная.