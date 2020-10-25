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Происшествия

Столб дыма поднялся над Барнаулом. Предположительно, горят два дома

Большой пожар произошел днем 25 октября в частном жилом секторе, рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле.
кадр из видео.

Возгорание произошло в частном секторе по улице Советской Армии, в районе дома № 165.

«Предположительно, горят два дома. Дым от пожара виден с разных районов города», — рассказали в паблике.


В результате крупного возгорания затруднено движение по улицам Советской Армии и 42-й Краснознаменной Бригады. Работают пожарные.

На другое видео помимо бушующего огня попали автомобили, которые пытаются проехать по улице.

«Ничего себе. Частный дом… да он весь горит. Шифер бахает», — комментируют кадры с пожаром.

Ночью 25 октября в Барнауле рядом с газовой трубой сгорела баня и надворные постройки на улице Победная.

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