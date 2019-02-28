Столичная «скорая помощь» продавала данные умерших похоронной конторе

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Московской областной станции скорой медицинской помощи. По версии следствия, они из корыстных побуждений передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги.

По информации следователей, сотрудники «скорой» передавали и контактные данные родственников умершего.

После сотрудники похоронной конторы приезжали к ним и заключали договоры на ритуальные услуги (при этом некоторые из них по действующему законодательству должны оказываться бесплатно).

Часть полученных денег потом передавалась сотрудникам станции скорой помощи. За информацию об умершем те получали до 9 тысяч рублей, сообщается на сайте СКР по Московской области.

Весной 2018 года Генпрокуратура РФ завела 23 уголовных дела по итогам проведенной ее сотрудниками проверки российского рынка похоронных услуг, пишет polit.ru.

Проверить рынок похоронных услуг надзорному ведомству поручил президент РФ Владимир Путин в августе 2017 года. Основной задачей было повышение качества и доступности ритуальных услуг.

Ранее сообщалось, что в поселке Новомихайловка неизвестные закопали могилу и сдвинули снег трактором, стараясь сорвать похороны. Очевидцы предполагали, что это сделали представители ритуального агентства, которым отказали в услугах. Похоронной процессии пришлось ждать погребения усопшего час — пока откапывали могилу.