Столичные полицейские рассказали о неожиданном захвате заложников в Москве

Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее источник агентства в экстренных службах на условиях анонимности рассказывали, что неизвестный захватил заложников в квартире на севере Москвы.

ЧП произошло якобы по адресу Головинское шоссе, дом 8. Ворвавшийся в квартиру неизвестный угрожал устроить взрыв. Сколько человек находится в квартире, не сообщалось.

О требованиях преступника также ничего не было известно.

Подъезд жилого дома оказался оцеплен, жильцов при этом не эвакуировали. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.