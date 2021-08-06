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Происшествия

Столичные супруги-сатанисты созналась в ритуальных убийствах и каннибализме

Задержанные за хранение наркотиков супруги-сатанисты из Москвы признались в серии жертвоприношений в Ленобласти и Карелии, которые они совершили пять лет назад, сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash на Мойке.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
мвд.рф

Подробности жутких преступлений вспыли на допросе.

Пара призналась в двух ритуальных убийствах. Между тем, следователи считают, что жертв сатанистов может быть больше.

От рук сатанистов погибли жители Ленинградской области, которые также увлекались оккультизмом и доверяли паре. Погибшие с 2016 года считались пропавшими без вести, пишет «Росбалт».

Рядом с Приозерском в Ленинградской области сатанисты убили молодого петербуржца, а в Карелии они расправились с девушкой из Москвы.

Молодые люди, у которых есть двое детей, состояли в секте.

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