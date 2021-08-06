Столичные супруги-сатанисты созналась в ритуальных убийствах и каннибализме

Подробности жутких преступлений вспыли на допросе.
Пара призналась в двух ритуальных убийствах. Между тем, следователи считают, что жертв сатанистов может быть больше.
От рук сатанистов погибли жители Ленинградской области, которые также увлекались оккультизмом и доверяли паре. Погибшие с 2016 года считались пропавшими без вести, пишет «Росбалт».
Рядом с Приозерском в Ленинградской области сатанисты убили молодого петербуржца, а в Карелии они расправились с девушкой из Москвы.
Молодые люди, у которых есть двое детей, состояли в секте.