Столичные супруги-сатанисты созналась в ритуальных убийствах и каннибализме

Задержанные за хранение наркотиков супруги-сатанисты из Москвы признались в серии жертвоприношений в Ленобласти и Карелии, которые они совершили пять лет назад, сообщает « МК » со ссылкой на телеграм-канал Mash на Мойке.

Подробности жутких преступлений вспыли на допросе.

Пара призналась в двух ритуальных убийствах. Между тем, следователи считают, что жертв сатанистов может быть больше.

От рук сатанистов погибли жители Ленинградской области, которые также увлекались оккультизмом и доверяли паре. Погибшие с 2016 года считались пропавшими без вести, пишет «Росбалт».

Рядом с Приозерском в Ленинградской области сатанисты убили молодого петербуржца, а в Карелии они расправились с девушкой из Москвы.

Молодые люди, у которых есть двое детей, состояли в секте.