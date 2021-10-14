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Происшествия

Столичный гаишник попался на взятке в 35 млн рублей

В московском ресторане «Тануки» сотрудника ГИБДД Москвы задержали при получении 15 млн рублей взятки. Это была лишь часть незаконного вознаграждения.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Им оказался сотрудник отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Юго-Восточного округа, сообщает «МК».

Как выяснилось, за 35 млн рублей гаишник обещал директору коммерческой фирмы помочь избежать уголовной ответственности.

Некоторое время назад старший инспектор группы организации службы ГИБДД по своим каналам узнал о деле о незаконной банковской деятельности против бизнесмена. Потом вышел на подозреваемого и убедил его в передаче взятки.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество, пишет «Росбалт».

Ранее преступная группа гаишников набрала взяток на миллиард рублей. Им вменяется не менее 33 преступных эпизодов.

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