Столичный охранник «заминировал» школу, чтобы получить премию за ударный труд

В Москве охранник школы принес на работу муляж взрывного устройства и сообщил о нем в полицию.

Мужчина хотел получить премию от руководства учебного заведения, но стал фигурантом уголовного дела, пишет РИА Новости.

Охранник обманул правоохранителей, когда сообщил о взрывном устройстве в школе.

Муляж он приобрел в интернете и разместил на обслуживаемой территории, а затем «инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства».

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, пишет Znak.com. Мужчина находится под подпиской о невыезде.