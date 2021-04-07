Столичный охранник «заминировал» школу, чтобы получить премию за ударный труд

Мужчина хотел получить премию от руководства учебного заведения, но стал фигурантом уголовного дела, пишет РИА Новости.
Охранник обманул правоохранителей, когда сообщил о взрывном устройстве в школе.
Муляж он приобрел в интернете и разместил на обслуживаемой территории, а затем «инсценировал его обнаружение, чтобы впоследствии получить поощрение от руководства».
Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, пишет Znak.com. Мужчина находится под подпиской о невыезде.