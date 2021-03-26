Столичный следователь «умыкнул» 25 млн рублей из вещдоков

В Москве возбудили уголовное дело против начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району.

Полицейского подозревают в краже крупной суммы денег из вещдоков, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, начальник отдела узнал о деньгах, которые изъяли по одному из уголовных дел. Сотрудники структуры положили их в сейф.

Мужчина похитил оттуда более 25 млн рублей. Преступление он совершил в то время, когда никого не было.

Кражу раскрыли представители Следственного комитета, столичных УФСБ и УСБ ГУ МВД России, пишет polit.ru.

Устанавливаются другие люди, которые могли быть причастны к преступлению.