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Происшествия

Столичный следователь «умыкнул» 25 млн рублей из вещдоков

В Москве возбудили уголовное дело против начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Полицейского подозревают в краже крупной суммы денег из вещдоков, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, начальник отдела узнал о деньгах, которые изъяли по одному из уголовных дел. Сотрудники структуры положили их в сейф.

Мужчина похитил оттуда более 25 млн рублей. Преступление он совершил в то время, когда никого не было.

Кражу раскрыли представители Следственного комитета, столичных УФСБ и УСБ ГУ МВД России, пишет polit.ru.

Устанавливаются другие люди, которые могли быть причастны к преступлению.

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