Столичный следователь «умыкнул» 25 млн рублей из вещдоков

Полицейского подозревают в краже крупной суммы денег из вещдоков, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.
По версии следствия, начальник отдела узнал о деньгах, которые изъяли по одному из уголовных дел. Сотрудники структуры положили их в сейф.
Мужчина похитил оттуда более 25 млн рублей. Преступление он совершил в то время, когда никого не было.
Кражу раскрыли представители Следственного комитета, столичных УФСБ и УСБ ГУ МВД России, пишет polit.ru.
Устанавливаются другие люди, которые могли быть причастны к преступлению.