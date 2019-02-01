Столичного борца с коррупцией арестовали за взятку в 15 млн рублей

Борца с коррупцией обвиняют в получении взятки в размере 15 млн рублей от бизнесмена в обмен на прекращение проверки компании. Отдел Кашматова расследовал налоговые преступления в сфере топливно-энергетического комплекса.

В суде озвучено, что посредник от владельца компании передал деньги подельнику Кашматова, а тот уже под контролем сотрудников ФСБ передал их полицейскому. Кашматова арестовали до 7 февраля. Он отверг предъявленные обвинения, заявив, что не получал никаких денег, пишет znak.com.

По данным Генпрокуратуры РФ, средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил 609 тыс. рублей. За этот период было выявлено 10179 фактов взяточничества на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Всего же с января по октябрь прокуроры зафиксировали 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.