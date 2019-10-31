Столичного полицейского поцарапала кошка. Возбуждено уголовное дело

Адвокат Сергей Бадамшин опубликовал в своем телеграм-канале копию постановления о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ («Насилие по отношению к представителю власти»).
Полицейские приехали на место по звонку соседей — Щербаков «нарушал тишину и покой в доме». Щербаков, «имея умысел, направленный на применения насилия, схватил кошку в области холки, тем самым приведя ее в агрессивное состояние, от чего кошка выпустила когти».
«После чего Щербаков ударил кошкой в лицо Ткачеву В.А., при этом когти животного были направлены в область лица полицейского», — сказано в постановлении.
После инцидента поцарапанный полицейский написал заявление в чертановский отдел Следственного комитета. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, а надзорное ведомство признало его законным. Впоследствии СК был вынужден завести дело — прокуратура Москвы признала незаконным отказ в возбуждении дела.
«Мужик держал кота на руках, пока общался с полицией, и, вполне вероятно, что кот сам сиганул от стресса. Сам Щербаков — бывший милиционер, который имеет, судя по всему, психическое заболевание. Умысел, на мой взгляд, тут был недоказуем», — объяснил корреспондентам «Медиазоны» бывший сотрудник чертановской межрайонной прокуратуры.
По его данным, кота, из-за которого возбудили уголовное дело, уже нет в живых, пишет polit.ru.
«Дело возбудили только затем, чтобы вменить в вину районному прокурору плохой надзор за следствием и наказать. Это распространенная практика — только для того, чтобы написать в справке, как районный прокурор плохо надзирал, а прокуратура города в ходе проверки выявила сокрытое преступление», — считает он.