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Происшествия

Столичного полицейского поцарапала кошка. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Москвы Геннадия Щербакова. Он бросил кошку в полицейского, а та его исцарапала.

Черный кот.
Черный кот.
СС0

Адвокат Сергей Бадамшин опубликовал в своем телеграм-канале копию постановления о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ («Насилие по отношению к представителю власти»).

Полицейские приехали на место по звонку соседей — Щербаков «нарушал тишину и покой в доме». Щербаков, «имея умысел, направленный на применения насилия, схватил кошку в области холки, тем самым приведя ее в агрессивное состояние, от чего кошка выпустила когти».

«После чего Щербаков ударил кошкой в лицо Ткачеву В.А., при этом когти животного были направлены в область лица полицейского», — сказано в постановлении.

После инцидента поцарапанный полицейский написал заявление в чертановский отдел Следственного комитета. Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, а надзорное ведомство признало его законным. Впоследствии СК был вынужден завести дело — прокуратура Москвы признала незаконным отказ в возбуждении дела.

«Мужик держал кота на руках, пока общался с полицией, и, вполне вероятно, что кот сам сиганул от стресса. Сам Щербаков — бывший милиционер, который имеет, судя по всему, психическое заболевание. Умысел, на мой взгляд, тут был недоказуем», — объяснил корреспондентам «Медиазоны» бывший сотрудник чертановской межрайонной прокуратуры.

Печаль. Кот.
Печаль. Кот.
СС0

По его данным, кота, из-за которого возбудили уголовное дело, уже нет в живых, пишет polit.ru.

«Дело возбудили только затем, чтобы вменить в вину районному прокурору плохой надзор за следствием и наказать. Это распространенная практика — только для того, чтобы написать в справке, как районный прокурор плохо надзирал, а прокуратура города в ходе проверки выявила сокрытое преступление», — считает он.

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