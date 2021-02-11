Столкнулся с пятью машинами и насмерть сбил пешехода. Подробности «пьяного» массового ДТП в Бийске

Полиция сообщила подробности массового ДТП в Бийске , в результате которого погиб человек. По предварительным данным, виновник аварии был пьян — он отказался от медицинского освидетельствования.

Напомним, что авария с участием шести автомобилей произошла 11 февраля на улице Сенная рядом с домом № 124ж.

Установлено, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volvo XS90 двигаясь по переулку Коммунарскому в направлении улицы Революции, не выдержал боковой интервал до двигающегося в попутном направлении ВАЗ-21110 под управлением водителя 1981 года рождения и совершил с ним столкновение.

«От удара автомобиль Volvo XS 90 отбросило на транспортные средства Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, стоящие по правому краю проезжей части дороги. После этого, Volvo продолжил движение и совершил столкновение еще с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и „Лада Веста“ с последующим наездом на двух пешеходов — мужчин 1989 и 1971 годов рождения, который от полученных травм скончался в больнице», — добавляют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отношении водителя автомобиля Volvo составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как сообщают очевидцы, у погибшего мужчины осталась беременная жена.