Столкнувшую соседа с 7 этажа жительницу Барнаула взяли под стражу

По данным следствия, вечером 30 мая 5-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим соседом. У них начался конфликт, в ходе которого она вытолкнула сидящего на подоконнике мужчину.
От полученных травм он скончался.
«Обвиняемая от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ», — добавили в Следкоме.
По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
А 21 апреля утром в Барнауле с 10 этажа дома выпал человек, но остался жив.