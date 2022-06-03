Столкнувшую соседа с 7 этажа жительницу Барнаула взяли под стражу

В Барнауле взяли под стражу по подозрению в убийстве женщину, которая столкнула соседа с 7 этажа. Подробности рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 30 мая 5-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим соседом. У них начался конфликт, в ходе которого она вытолкнула сидящего на подоконнике мужчину.

От полученных травм он скончался.

«Обвиняемая от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ», — добавили в Следкоме.

По ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А 21 апреля утром в Барнауле с 10 этажа дома выпал человек, но остался жив.