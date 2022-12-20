Столпы огня и дыма. Сильный пожар произошел на газопроводе в российском регионе (обновлено)

Сильный пожар начался на газопроводе в Чувашии. Огромный столп огня взметается в небо, воздух гудит от горящих конструкций. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Пожар начался в деревне Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии.

По предварительным данным, причиной возгорания стала авария на газопроводе.

Информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Обновлено в 19:09.

По данным Telegram-канала Mash, местные жители сообщают, что утечка была на магистральной линии, проходящей между селом Калинино и деревней Ямбахтино. Огонь настолько силен, что исходящий от него жар не дает людям подойти к домам.

Издание сообщает, что на место прибыло шесть машин МЧС. Из-за высокой температуры пожарные не могут близко подойти к месту происшествия.

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