Столпы огня и дыма. Сильный пожар произошел на газопроводе в российском регионе (обновлено)

Пожар начался в деревне Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии.
По предварительным данным, причиной возгорания стала авария на газопроводе.
Информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
Обновлено в 19:09.
По данным Telegram-канала Mash, местные жители сообщают, что утечка была на магистральной линии, проходящей между селом Калинино и деревней Ямбахтино. Огонь настолько силен, что исходящий от него жар не дает людям подойти к домам.
Издание сообщает, что на место прибыло шесть машин МЧС. Из-за высокой температуры пожарные не могут близко подойти к месту происшествия.
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