"Стоял на козырьке". В Сибири пожарные спасли ребенка с крыши горящего дома. Подробности

Мать рассказала, как ее сын оказался на крыше горящего частного дома в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Накануне пожар произошел в частном дома на ул. Инская. Спасатели сняли с крыши 11-летнего мальчика.

Известно, что дом был на двух хозяев, в момент возгорания внутри него оказался один ребенок. Причем, у мальчика компрессионный перелом позвоночника.

Возгорание в Новосибирске. Никита МАНЬКО

Пожар произошел, когда бабушка отлучилась в магазин. Школьник поставил чайник и поднялся на второй этаж. Однако позже в его комнату начал валить дым. Он сразу же позвонил матери.

Женщина сказала ему заткнуть нос и рот тряпкой, спуститься на первый этаж и лечь на пол.

Мальчик не послушался. Он открыл окно и вылез на крышу двухэтажного дома. Ребенок не испугался мороза, он сидел и ждать, когда за ним приедут спасатели.

"Сын стоял в пижамке и носках прямо на снегу", — рассказывает мать.

Из-за пожара у семьи сбежали три собаки. Четырех кошек пожарные вытащили сами, их удалось спасти.

Возгорание в Новосибирске. Никита МАНЬКО

При этом при пожаре сгорело все: техника, одежда, часть документов. В администрации маме пообещали, что выдадут временное жилье.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что диспетчер все время находилась с мальчиком на телефоне, чтобы он не спрыгнул.

Пожарные все еще проливают обгоревшие конструкции, чтобы не произошло повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в Сибири спасателям удалось снять ребенка с крыши горящего дома.

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