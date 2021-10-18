Страшная авария с автомобилем скорой помощи произошла в Барнауле

Авария произошла на пересечении пр. Ленина и ул. Никитина. Обе машины получили серьезные повреждения.
Очевидцы в группе «В курсе 22» сообщают о пострадавших.
На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Вечером 18 октября в центре Барнаула Mitsubishi Outlander столкнулся со скорой помощью. От удара иномарка перевернулась на бок.
Авария произошла на пересечении пр. Ленина и ул. Никитина. Обе машины получили серьезные повреждения.
Очевидцы в группе «В курсе 22» сообщают о пострадавших.
На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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